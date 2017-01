POL-RT: 42-Jähriger nach Geiselnahme und Vergewaltigung in Untersuchungshaft (Wernau/Stuttgart/Kornwestheim)

Reutlingen (ots) - Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 31.01.2017, 14.34 Uhr:

Der 42-jährige Beschuldigte ist am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ak)

