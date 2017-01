POL-RT: Haftbefehle gegen Ladendiebe erlassen (Metzingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Metzingen (RT): Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Metzingen gegen zwei serbische Staatsangehörige, die am Samstagnachmittag bei Diebstählen im Outlet Metzingen ertappt wurden. Die 19 und 23 Jahre alten Männer hatten gegen 15.20 Uhr zwei Bekleidungsgeschäfte betreten und drei Jacken im Wert von fast 1.200 Euro entwendet. Security-Mitarbeiter, die die beiden Beschuldigten beobachtet hatten, sprachen die Männer an. Während der Jüngere von einer Flucht absah, flüchtete der 23-Jährige in Richtung Christian-Völter-Straße, wo er schließlich festgehalten werden konnte. Dabei schlug der 23-Jährige einem 37-jährigen Security-Mitarbeiter eine Tasche ins Gesicht, dessen 26-jähriger Arbeitskollege wurde durch einen Fußtritt leicht an der Schulter verletzt, ein 19-Jähriger stürzte bei der Verfolgung und verletzte sich leicht am Bein. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die Verdächtigen fest.

Bei der Durchsuchung eines auf den Jüngeren angemieteten Hotelzimmers in Stuttgart wurden weitere mutmaßlich gestohlene Kleidungsstücke in verschiedenen Größen aufgefunden, weshalb von einem gewerbsmäßigen Diebstahl ausgegangen wird. Beide Beschuldigte wurden im Laufe des Sonntags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der gegen beide Männer Haftbefehle erließ. Gegen den 23-Jährigen, der sich aufgrund der Angriffe auf die Security-Mitarbeiter zusätzlich wegen räuberischen Diebstahls verantworten muss und der polizeilich bereits einschlägig bekannt war, wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wurde gegen die Bezahlung einer Sicherheitsleistung außer Vollzug gesetzt. (ak)

