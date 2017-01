POL-RT: Einbrüche, Überfall auf Tankstelle, Verkehrsunfälle, Diebstahl, Streitigkeit, Wasserfontäne

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Metzinger Haugenraingebiet eingebrochen. Die Einbrecher nutzten bei ihrer Tat die Abwesenheit der Hausbewohner aus. Sie schlugen an der Gebäuderückseite ein Fenster ein, durch welches sie ins Haus einsteigen konnten. Nachdem sie zahlreiche Zimmer durchsucht hatten, verließen sie das Gebäude durch die Terrassentüre. Als Beute fiel ihnen lediglich eine Jacke in die Hände. Der entstandene Sachschaden dürfte deutlich höher liegen als der Wert des Diebesgutes.

Metzingen (RT): Erneuter Überfall auf Tankstelle

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist eine Tankstelle in der Nürtinger Straße von einem Räuber heimgesucht worden. Wie bereits am 19. Januar betrat kurz nach 22.00 Uhr ein maskierter Mann das Tankstellengebäude und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Nachdem ihm die allein anwesende Angestellte mehrere hundert Euro ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter zu Fuß Richtung Innenstadt. Die sofort eingeleitete Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagen auch Kräfte der Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlief in der Nacht ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Laut der Tankstellenangestellten dürfte es sich bei dem Räuber um den selben Mann wie am Donnerstagabend der vergangenen Woche gehandelt haben. Er soll Mitte 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank sein. Diesmal war er mit einer braunen Jacke, einer Jeanshose und einer Strickmütze bekleidet. Maskiert hatte er sich mit einem Tuch vor dem Mund und einer Sonnenbrille mit silbernem Rand. Er sprach deutsch ohne jeglichen Akzent. Das Kriminalkommissariat Reutlingen bittet weiterhin Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten und dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden.

Bad Urach (RT): Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und 10000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagmittag in Bad Urach ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr beabsichtigte eine 18-jährige Frau mit ihrem Renault Clio von der Grabenstetter Straße nach links auf die B 28 in Richtung Hengen abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich die vorfahrtsberechtigte 29-jährige Fahrerin eines Audi A3, die von Hengen her kommend auf der B 28 in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Audi prallte frontal gegen die Fahrerseite des Renaults. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Renault um die eigene Achse drehte, während der Audi nach links abgewiesen wurde, wo er noch gegen ein Verkehrsschild stieß. Die beiden jungen Frauen wurden anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht.

Riederich (RT): Vordermann nicht gesehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ist es am Samstagmorgen gekommen. Ein 55-jähriger Mann beabsichtigte gegen 08.40 Uhr an der Anschlussstelle Riederich mit einem Lkw Mercedes Benz Ateco auf die B 312 in Richtung Metzingen aufzufahren. Hierbei übersah er jedoch den an der Einfahrt verkehrsbedingt wartenden 51-jährigen Fahrer eines Pkw Opel. Bei dem anschließenden Aufprall verletzte sich dieser leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4500 Euro.

Zwiefalten (RT): Auf Vordermann aufgefahren

Zu spät reagiert hat am Samstagmorgen ein 25-jähriger Fahrer eines Seat Leon. Er war gegen 09.00 Uhr auf der Sonderbucher Steige in Richtung Zwiefalten unterwegs. Vor ihm fuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Audi A4. An der Einmündung in die L 245 hielten beide an. Unmittelbar nachdem die Frau in Richtung Ortsmitte losgefahren war, stoppte sie ihre Fahrt wieder, da sie nicht ganz sicher war ob von rechts nicht doch ein Fahrzeug kommt. Dies entging dem 25-Jähjrigen, so dass er auf den Seat auffuhr. Die 34-Jährige zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Esslingen (ES): Geldbeutel entwendet (Zeugenaufruf)

Am Samstag in der Zeit zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr ist es in einem Modegeschäft in der Küferstraße zum Diebstahl eines Geldbeutels gekommen. Die Geschädigte hatte den Geldbeutel in ihrer Handtasche verdeckt hinter dem Verkaufstresen abgestellt. In einem unbeachteten Moment wurde der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet und aus dem Geldbeutel mehrere hundert Euro Bargeld entnommen. Der Geldbeutel selbst wurde kurz darauf in der Nähe des Geschäftes wieder aufgefunden. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine Frau, die in dem genannten Zeitraum im Geschäft aufgefallen war. Sie wird wie folgt beschrieben: 160 cm groß, etwa 58 Jahre alt, kräftige Statur, blonder Kurzhaarschnitt. Sie soll beigefarbene Kleidung getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen.

Esslingen (ES): Wasserdruck zu hoch

Dass Wasser einen immensen Druck entwickeln kann, hat eine 43-jährige Frau am Samstag kurz nach 17.00 Uhr in der Weilstraße erfahren müssen. Mittels eines von der Stadt Esslingen angemieteten Standrohres wollte sie aus einem unterirdischen Hydranten Wasser entnehmen. Beim Öffnen des entsprechenden Ventils wurde das Standrohr nach oben weggeschleudert. Aufgrund des enormen Wasserdrucks konnte sie das Ventil nicht mehr schließen, so dass sich unfreiwillig ein Springbrunnen mit einer beachtlichen Höhe von etwa 5 Metern bildete. Anschließend sammelte sich das Wasser und lief in Richtung der Unterführung der Champagnestraße ab. Erst nachdem der verständigte Notdienst der Stadtwerke die betroffene Wasserleitung abgestellt hatte, konnte das Ventil wieder geschlossen werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Kasparswaldstraße im Ortsteil Stetten ist am Samstag zwischen 16.20 Uhr und 20.20 Uhr eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Haustür gelangten bislang unbekannte Täter in das Haus, in welchem mehrere Räume durchwühlt wurden. Sie erbeuteten diverse Schmuckstücke, wobei der Wert des Diebesgutes derzeit noch nicht abschließend beziffert werden kann.

Denkendorf (ES): in Wohnung eingebrochen

Am Samstag zwischen 05.00 Uhr und 14.45 Uhr ist in eine Wohnung in der Deizisauer Straße eingebrochen worden. Nach Einschlagen der Balkontür gelangte die Täterschaft in die Wohnung, aus welcher ein Geldbeutel mit etwa 150 Euro Bargeld sowie einer Bankkarte entwendet wurde.

Ohmden (ES): Familienfeier eskalierte

Im Rahmen einer Familienfeier ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht in der Weitgaßstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, so dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Bei Eintreffen der Streifen wurden sie im Treppenhaus von einem sichtlich betrunkenen 21-jährigen Mann erwartet, der in drohender Haltung einen Schraubendreher in der Hand hielt. Nachdem mehrere Aufforderungen, diesen wegzulegen, nicht befolgt wurden, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Im Anschluss sollte er dann geschlossen werden, wogegen er sich körperlich heftig wehrte. Auf richterliche Anordnung wurde er zur Beruhigung der Situation in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte er bereits im Vorfeld im Rahmen der Feier mehrere Sachbeschädigungen begangen und einen Mitfeiernden leicht verletzt.

Oberlenningen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Während der Abwesenheit der Bewohner ist in der Zeit zwischen 22.01.2017 und 28.01.2017, 10.15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Wannenweg eingebrochen worden. Über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gelangten die bislang unbekannten Täter in das Anwesen. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und anschließend elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Nürtingen (ES): Bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Carl-Benz-Straße ist es am Samstag um 08.17 Uhr gekommen. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw Citroen Berlingo fuhr in von der Max-Eyth-Straße in den Kreisverkehr ein. Von der Carl-Benz-Straße kommend fuhr danach der 40-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot Boxer unter Missachtung der Vorfahrt ebenfalls in den Kreisverkehr ein und prallte in die Seite des Citroen, dessen Fahrer hierbei leichte Verletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8 000 Euro.

Hemmendorf (TÜ): In die Seite geprallt

Offensichtlich hat Samstagvormittag ein 24-jähriger Passat-Fahrer die Verkehrssituation falsch eingeschätzt. Der junge Mann war gegen 11.00 Uhr auf der L 389 von Bodelshausen her kommend in Richtung Hemmendorf unterwegs. Vor ihm fuhr ein 58-jähriger Mann in seinem Opel Mokka. Kurz vor Hemmendorf beabsichtigte dieser nach links in den dort parallel verlaufenden Feldweg abzubiegen. Dies erkannte der 24-Jährige nicht und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. Die Männer blieben glücklicherweise unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt etwa 14000 Euro geschätzt wird.

