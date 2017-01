POL-RT: Gebäudebrand mit tödlichem Ausgang

Reutlingen (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist in einem Einfamilienhaus in der Wannweiler Straße in Reutlingen-Betzingen aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, bei dem nach ersten Schätzungen, ein Sachschaden in Höhe von etwa zweihunderttausend Euro entstanden ist. Gegen 04.19 Uhr verständigte eine Nachbarin aufgrund einer von ihr erkannten Rauchentwicklung über Notruf die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Erdgeschoss des Hauses bereits im Vollbrand und die Flammen schlugen aus den Fenstern. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr konnte durch ihr schnelles Eingreifen ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Eine 68-jährige Bewohnerin konnte sich selbst retten und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Gebäudeabsuche wurde durch die Feuerwehr in einem Zimmer die Leiche einer 23-jährigen Bewohnerin aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache und den weiteren Umständen aufgenommen. Spezialisten der Kriminaltechnik sind momentan im Rahmen der Spurensicherung tätig Die Wannweiler Straße ist derzeit noch voll gesperrt. Das Wohnhaus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und ist unbewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell