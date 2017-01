POL-RT: Polizeieinsatz bei AfD-Veranstaltung

Reutlingen (ots) - Am Freitagabend hat in Reutlingen der Neujahrsempfang der AfD im Spitalhofsaal stattgefunden. Zwei Stunden zuvor fand ab 17 Uhr eine Kundgebung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes auf dem Marktplatz mit etwa 250 Teilnehmern statt. Ein Großteil der Teilnehmer dieser Gegenkundgebung begab sich anschließend zum Zugang des Spitalhofs. Durch Polizeikräfte wurde der Eingang geschützt. Daraufhin versuchten circa 100 Personen den Zutritt der AfD-Mitglieder zu blockieren. Dabei errichteten sie mit Umzugskartons eine symbolische Mauer. Durch die Beamten wurden diese Blockaden auch unter Zuhilfenahme der Polizeireiter zurückgedrängt. Alle Besucher des Neujahrsempfangs wurden mit einem Pfeifkonzert und Buh-Rufen belegt. Es kam auch zu Provokationen und Pöbeleien. Gegen einen Besucher des Neujahrsempfangs wurde ein Strafverfahren wegen einer nach § 86a Strafgesetzbuch verbotenen Grußform eingeleitet. Kurz nach 19 Uhr beendeten die Störer die Blockade und zogen in einem Demonstrationszug zum Bahnhof, wo sich der Aufzug im Anschluss auflöste. Die Teilnehmer weiterer Veranstaltungen, wie der Unterricht in einer Musikschule, wurden durch die Vorkommnisse nicht betroffen. Bei dem Einsatz waren über 100 Polizeibeamte eingesetzt. Das Polizeipräsidium Reutlingen wurde durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Verletzte wurden nicht registriert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell