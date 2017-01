POL-RT: Kleines Kind angefahren, Kind in See eingebrochen, Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Kind rannte auf die Straße

Ein kleines Kind ist am Freitagvormittag in Nellingen auf die Straße gerannt und von einem Auto erfasst worden. Kurz nach 11.30 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Renault die Bismarckstraße von der Hindenburgstraße herkommend. Da sich eine Person hinter einem auf der Straße geparkten Pkw befand, bremste die Fahrerin fast bis zum Stillstand ab. Plötzlich und für die Renault-Lenkerin nicht rechtzeitig erkennbar lief ein zweijähriges Mädchen zwischen den geparkten Autos auf die Straße. Die Kleine rannte gegen den vorderen rechten Kotflügel und stürzte auf die Fahrbahn. Das Kind musste in Begleitung seiner Mutter in die Kinderklinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Kind in Anlagensee eingebrochen

Ein Kind ist am Freitagmittag, kurz vor 14.30 Uhr, am Uferbereich des Anlagensees ins Eis eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fütterte das sechsjährige Mädchen im Bereich des Einlaufs des Mühlbachs die Enten. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Sechsjährige auf der dünnen Eisfläche am Rande des Sees eingebrochen. Bisher ist noch unklar, ob sie vom Uferbereich in der Nähe einer Treppe die Eisfläche betrat oder ob sie von der Mitte des Sees her ans Ufer ging. Ihr Vater bemerkte das Unglück und konnte seine Tochter sofort aus dem kalten Wasser befreien. Weitere Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Notärztin um die Kleine. (ms)

Hirrlingen (TÜ): Frau bei Unfall tödlich verletzt

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag in der Ortsdurchfahrt von Hirrlingen ereignet. Ein 48-Jähriger wollte gegen 14.40 Uhr mit seinem Betonmischer von einer Ausfahrt herkommend nach links auf die Rottenburger Straße in Richtung Rangendingen abbiegen. Hierbei erfasste er mit seinem Fahrzeug eine 89-jährige Fußgängerin. Ob die Seniorin mit ihrem Rollator auf dem Gehweg oder der Straße unterwegs war, ist bislang noch nicht geklärt. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Der Fahrer und mehrere Zeugen, die alle einen schweren Schock erlitten hatten, sowie die Angehörigen mussten betreut werden. In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. (ms)

