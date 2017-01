POL-RT: Mehrere Einbrüche, Verkehrsunfälle mit und ohne Verletzten, Fahrzeug in Steige abgestürzt, Streitigkeiten und Bedrohung, Brandeinsatz, Zeugenaufruf nach Sexualtäter

Reutlingen (ots) - Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher sind am Montagabend in Mittelstadt zugange gewesen. Im Schutze der Dunkelheit drangen die Diebe in ein Wohnhaus in der Stadtstraße ein. Sie durchsuchten das Gebäude in Ortsrandlage und nahmen aufgefundenen Schmuck an sich. Zum Wert des Diebesguts können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sh)

Reutlingen (RT): In Spielcasino eingebrochen

Den falschen Platz zum Schlafen hat sich ein 19 Jahre alter Reutlinger am frühen Dienstagmorgen ausgesucht. Um den Rest der Nacht im Warmen verbringen zu können, schlug der erheblich alkoholisierte Reutlinger, gegen 2.25 Uhr, ein Fenster zu einem Spielcasino am Willy-Brandt-Platz ein. In dem Spielcasino schloss er sich in eine Toilettenkabine ein, wo er kurz darauf von den alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden konnte. In einer warmen Gewahrsamszelle durfte er dann den Rest der Nacht verbringen. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er am Dienstmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. (cw)

Hohenstein (RT): Von der Straße abgekommen und gegen Baum gekracht

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen, kurz vor acht Uhr, auf der B 312 zwischen Pfronstetten und Oberstetten ereignet hat. Eine 43-Jährige war mit ihrem Toyota Auris auf der Bundesstraße von Pfronstetten in Richtung Oberstetten unterwegs. Unmittelbar nach der Abfahrt Wilsingen kam sie in einer Rechtskurve auf der schlüpfrigen Fahrbahn nach links von der Straße ab. Sie überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte anschließend mit großer Wucht gegen einen Baum. Die Fahrerin war angegurtet und wurde zum Glück nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An ihrem Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Pfullingen (RT): Schlechte Sicht

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag in der Bismarckstraße gekommen. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Gegen 12.10 Uhr fuhr eine 68 Jahre alte Lenkerin einer Mercedes-Benz B-Klasse auf der Uhlandstraße in Richtung Römerstraße. Beim Überqueren der Bismarckstraße missachtete die Frau die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Lenkers eines Nissan Qashqai. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zum Unfallzeitpunkt war die Sicht der Mercedes-Lenkerin in den Einmündungsbereich durch einen geparkten Lieferwagen erschwert. (sh)

Dettingen an der Erms (RT): Nicht ausreichend geschaut

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Bleiche ist am Montag nur Sachschaden entstanden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr an der Einmündung der Uracher Bleiche zur Uracher Straße. Ein 72 Jahre alter Lenker eines Nissan Qashqai fuhr über die Uracher Bleiche in Richtung Dettingen. Bei der Einfahrt in die Uracher Straße übersah er einen in Richtung Dettingen fahrenden und vorfahrtberechtigten 64 Jahre alten Lenker einer Mercedes-Benz C-Klasse. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, konnte aber trotz Ausweichens einen Zusammenstoß mit dem eingefahrenen Nissan nicht verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden wurde auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sh)

Reutlingen (RT): Mutter und zwei Kleinkinder nicht angegurtet

Einer vierköpfigen Familie ist am Montagvormittag in Reutlingen die Weiterfahrt untersagt worden, da für zwei Kleinkinder die erforderlichen Sitze im Fahrzeug nicht vorhanden waren. Einer Streife der Verkehrspolizei fiel der Peugeot gegen 9.45 Uhr in der Eberhardstraße auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Mutter auf der Rücksitzbank nicht angeschnallt war. Zudem hielt sie ihren zweijährigen Sohn ohne jegliche Sicherung im Arm und ein dreijähriges Kind saß ebenfalls nicht angegurtet daneben. (ms)

Reutlingen (RT): Älterem Mann über die Füße gefahren

Beim Abbiegen hat ein Lkw-Fahrer am Montagvormittag, kurz nach 9.30 Uhr, einen älteren Fußgänger übersehen und schwer verletzt. Der 61-Jährige befuhr mit seinem 7,5 Tonnen Lkw die Kaiserstraße. Beim Rechtsabbiegen in die Lieferantenzufahrt eines Kaufhauses übersah er den Senior, der auf dem Gehweg unterwegs war. Der hintere Reifen des Lastwagens überrollte beide Füße des 87-Jährigen und brachte ihn zu Fall. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. (ms)

Reutlingen (RT): Einfach weitergefahren (Zeugenaufruf)

Nach dem bislang unbekannten Lenker eines silberfarbenen Pkw Kombi sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Der Unbekannte befuhr am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, die L 230 von Genkingen in Richtung Gönningen. Etwa auf Höhe der Talmühle hatte sich kurz zuvor ein Wildunfall ereignet und das verunfallte Fahrzeug stand ordnungsgemäß abgesichert auf der Fahrbahn. Der Kombi-Fahrer war in einer Kolonne unterwegs und fuhr trotz Gegenverkehr an dem beschädigten Skoda vorbei. Ein entgegenkommender 20-jähriger Ford Fiesta-Lenker musste abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet er mit den rechten Rädern in den Grünstreifen. Im Anschluss kippte der Wagen des jungen Mannes an der Böschung um und stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe. Auf einem Waldweg kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Heranwachsende zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppwagen geborgen. An dem 15 Jahre alten Fiesta entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Gönningen weiter. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Lenker eines weißen Kleintransporters, der ebenfalls in der Fahrzeugkolonne unterwegs war, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (ms)

Kirchheim (ES): Stark betrunken Unfall verursacht

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Montagmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Test ergab einen Wert von weit über drei Promille. Der 50-Jährige fuhr mit seinem Toyota gegen 13.45 Uhr vom Faberweg in eine Grundstückseinfahrt. Dort streifte er mit seinem Wagen einen geparkten BMW, so dass ein Schaden in Höhe von knapp über 3.000 Euro entstand. Am Ende der Grundstückseinfahrt hielt der Mann mit seinem Pkw an. Anwohner bemerkten den Unfall und schauten nach dem Fahrer. Da er leblos in seinem Fahrzeug saß, verständigten sie die Rettungskräfte. Der 50-Jährige hatte jedoch keine Verletzungen davongetragen, sondern war so stark betrunken, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der Führerschein wurde nach einer Blutentnahme einbehalten. (ms)

Kirchheim unter Teck (ES): Rauschschwaden in Schreinerei

Zu einem vermeintlichen Brand in einer Schreinerei sind am Montagvormittag die Rettungskräfte in die Hintere Straße gerufen worden. Kurz vor elf Uhr entwickelten sich dichte Rauschschwaden im Inneren und Umfeld des holzverarbeitenden Betriebes. Mit Atemschutz ausgestattete Kräfte der Feuerwehr durchsuchten das Gebäude um einen möglichen Brandherd zu lokalisieren. Von außen überprüften Feuerwehrkräfte per Drehleiter den Kamin. Wie sich herausstellte, wütete kein Feuer in dem Gebäude. Lediglich ein Lüfter im Kamin war defekt, wodurch sich der Rauch ins Innere zurückstaute. Ein direkt angrenzendes Wohnhaus wurde vorsorglich geräumt. Nachdem die Feuerwehr Entwarnung gab, konnten das Wohnhaus und auch die Schreinerei wieder betreten werden. Sachschaden entstand keiner. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (sh)

Wolfschlugen (ES): Bei Streitigkeiten mit Messer verletzt

Noch nicht bekannt ist der Grund einer Auseinandersetzung zweier Flüchtlinge in einer Unterkunft in der Daimlerstraße am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr. Ein 18 Jahre alter Eritreer war dort zu Besuch und geriet in seinem stark alkoholisierten Zustand mit anderen Bewohnern in Streit. Mit einem Küchenmesser beschädigte er Trennwände aus Kunststoff und ging im weiteren Verlauf auf einen 21-jährigen Gambier los. Mit dem Messer fügte er diesem eine etwa 5 cm lange klaffende Schnittwunde am Unterarm und weitere Biss- und Schnittverletzungen zu. Von mehreren Bewohnern wurde der aggressive junge Mann festgehalten und der eintreffenden Polizei übergeben, die ihn vorläufig festnahm. Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der stark betrunkene Eritreer leistete erheblichen Widerstand, beleidigte die eingesetzten Beamten und durfte auf richterliche Anordnung seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers ausschlafen. (jh)

Frickenhausen (ES): Polizisten beleidigt und bedroht

In der Ausnüchterungszelle endete der Kneipenbesuch für zwei 33 und 35 Jahre alte Männer, nachdem sie am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, mit dem Wirt einer Gaststätte in der Hauptstraße Streit angefangen hatten. Beide hatten in der Gaststätte ausgiebig gezecht und waren mit dem Wirt in Streit geraten, weil dieser den beiden Betrunkenen nichts mehr ausschenkte. Nachdem er seine Wirtschaft schließen wollte, fingen die Beiden, an den Wirt zu beleidigen und zu randalieren. Auch die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten beleidigten sie sofort aufs Übelste. Nachdem beide zudem die Polizisten noch bedrohten und versuchten sie anzugreifen, wurden sie in Gewahrsam genommen. Sie durften auf richterliche Anordnung ihren Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem wird ihnen die Unterkunft in Rechnung gestellt. (cw)

Unterlenningen (ES): In Wohnungen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Einfamilienhaus im Hangweg ist ein noch Unbekannter am Montag, zwischen 6 Uhr und 20 Uhr, eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Haus. Dort durchsuchte er in sämtlichen Zimmern die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm hierbei neben einem Laptop auch diverse Schmuckstücke von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend. Möglicherweise der gleiche Täter dürfte für einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Kirchheimer Straße verantwortlich sein. Erst am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, war entdeckt worden, dass ein Unbekannter in der Nacht von Montag, 22.45 Uhr, und Dienstagmorgen in die Erdgeschosswohnung des Hauses eingebrochen ist. Hier fand er allerdings nichts Stehlenswertes und flüchtete ohne Beute. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen in beiden Fällen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden. (cw)

Mössingen (TÜ): Frau vor Auto gelaufen

Am Montagabend ist in der Bahnhofstraße eine Fußgängerin vor ein Auto gelaufen und angefahren worden. Gegen 18.40 Uhr überquerte die dunkel gekleidete 60-Jährige, nahe der Eisenbahnbrücke, offenbar rennend die Bahnhofstraße in Richtung eines gegenüber gelegenen Discount-Marktes. Dabei wurde die Frau von einem Peugeot 307 erfasst. Der 45 Jahre alte Autofahrer versuchte beim Erkennen der Frau auszuweichen, konnte aber nicht verhindern, dass diese gegen die Windschutzscheibe prallte. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur stationären Versorgung und Beobachtung in eine Klinik. Wenige Schritte von der Unfallörtlichkeit entfernt, befindet sich eine Fußgängerbedarfsampel, welche das gefahrlose Überqueren der an dieser Stelle etwa zehn Meter breiten Fahrbahn mit drei Fahrspuren ermöglicht. (sh)

Tübingen (TÜ): Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Ein Schaden von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Hegelstraße entstanden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Ein 21 Jahre alter Rottenburger war mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs und wollte auf Höhe der Tiepvalkaserne vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er den dort fahrenden BMW eines ebenfalls 21-jährigen Rottenburgers. Es kam zum Streifvorgang, wobei an beiden Autos die Fahrzeugseiten stark beschädigt wurden. (jh)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unaufmerksamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, gegen 7.30 Uhr, an der Einmündung der Kingersheimer Straße in die B 28a ereignet hat. Eine 24-jährige Rottenburgerin war mit ihrem Opel Corsa von Hirschau herkommend in Richtung B 28 a unterwegs. An der Einmündung wollte sie hinter einem VW Golf nach rechts in Richtung Weilheim abbiegen. Zu spät erkannte sie jedoch, dass der 19-jährige Fahrer des VW verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte ihm ins Heck. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro beziffert. (cw)

Tübingen (TÜ): Frau und Jugendliche unsittlich berührt (Zeugenaufruf)

Die Kriminalpolizei in Tübingen hat die Ermittlungen nach zwei Sittenstrolchen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um Zeugenhinweise. Gegen 11.45 Uhr war eine 26-Jährige auf der Treppe von der Melanchthonstraße zur Goethestraße unterwegs. Von hinten näherte sich ein bislang unbekannter Täter der Frau und fasste ihr im Vorbeilaufen in den Schritt. Als sie sich zu ihm umdrehte, rannte der Mann in der Melanchthonstraße davon. Der Unbekannte ist etwa 19 bis 22 Jahre alt. Er hat einen leicht gebräunten Teint, leicht wellige Haare sowie eine sportliche Figur. Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs. Eine 16-Jährige befand sich auf dem Heimweg von der Gesamtschule-West herkommend. Die Jugendliche ging mit ihrer Freundin zusammen über die zum See gelegene Brücke in den Städtischen Anlagen von der Uhlandstraße her. Als sie sich von ihrer Freundin im Bereich der zum Bahnhof gelegenen Uferseite verabschiedete, fasste ihr ein bislang unbekannter Täter von hinten an den Po. Anschließend rannte der Mann in Richtung Brücke davon. Der Gesuchte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 170 bis 175 cm groß sowie dick. Er hat eine helle Haut, Akne im Bereich der Stirn und einen ungepflegten Stoppelbart. Der Sittenstrolch trug einen grauen Strickpulli mit schwarz-weißem Karomuster im Brustbereich und eine dunkelgraue Bomberjacke mit hellgrauen Streifen an der Brust. In beiden Fällen wurde erst am Nachmittag, einige Stunden später, die Polizei verständigt. (ms)

