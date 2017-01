POL-RT: Sachbeschädigungen an der Stadthalle Nürtingen, Modellauto gestohlen, Einbruch in Jugendhaus, Auffahrunfall

Reutlingen (ots) - In Ladengeschäft eingebrochen (Zeugenaufruf)

Auf ein Modellauto hatte es der Unbekannte abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag, 20.15 Uhr, auf Freitag, 7.20 Uhr, in ein Modellbaugeschäft in der Straße Innere Kelter eingebrochen ist. Durch das gewaltsame Öffnen einer Türe verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Verkaufsraum. Dort ließ er ein ausgestelltes Modellauto im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen und flüchtete. Der hinterlassene Sachschaden an der Türe wird auf etwa 500 Euro beziffert. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Sachbeschädigungen an der Stadthalle

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag Sachbeschädigungen an der Stadthalle begangen. Sie warfen offenbar zwischen 22.30 Uhr und 22.45 Uhr mehrere Farbbeutel gegen die Fassade, die dadurch verunreinigt wurde. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Aufgrund des bevorstehenden AfD-Parteitags in der Stadthalle ist von einer politisch motivierten Tat auszugehen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Plochingen (ES): Kurz nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Freitagvormittag zu einem Auffahrunfall in Plochingen geführt. Eine 38-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf kurz vor zehn Uhr die Schorndorfer Straße vom Stumpenhof herkommend. Auf Höhe der Stadtinformation bemerkte die Fahrerin zu spät, dass der vorausfahrende 55-jährige Opel-Fahrer einem Lieferwagen das Ausfahren ermöglichte und angehalten hatte. Beim Aufprall zog sie sich eine leichte Handverletzung zu. Die schwangere Frau wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gefahren. Ihr ordnungsgemäß in einem Kindersitz transportiertes Kleinkind im Alter von eineinhalb Jahren blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. (ms)

Weilheim (ES): Einbruch ins Jugendhaus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr in der Hegelstraße eingebrochen worden. Der bisher unbekannte Täter schlug mehrere Fenster des Jugendheims ein und öffnete diese durch die entstandenen Löcher. Der Einbrecher durchwühlte im Inneren sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist bisher unklar. An den Fenstern entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. (sd)

