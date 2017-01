POL-RT: Brand in Gaststätte, Briefkasten gesprengt, Raubüberfall, Mehrere Verkehrsunfälle, Einbrecher am Werk, Dreister Diebstahl, Wohnhausbrand

Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Überfall auf Tankstelle

Eine Tankstelle in der Nürtinger Straße ist am Donnerstagabend überfallen und ausgeraubt worden. Ein noch unbekannter, maskierter Täter betrat, gegen 21.57 Uhr, die Tankstelle, bedrohte die allein anwesende, 35-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Nachdem diese der Forderung nachkam und dem Unbekannten mehrere hundert Euro aus der Kasse aushändigte, flüchtete der Räuber zu Fuß hinter das Tankstellengebäude in Richtung Elsa-Brandström-Straße in das angrenzende Wohngebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen, bei der auch Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren, verlief bislang ergebnislos. Der Täter soll etwa Mitte 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Lederjacke mit Strickbündchen an den Ärmeln und gepolsterten Schulterstücken sowie einer dunkelblauen Jeanshose bekleidet. Maskiert war er mit einer schwarzen Sturmhaube. Er sprach mit einem hochdeutschen Dialekt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer den Täter vor oder nach der Tat beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (cw)

Pfullingen (RT): Auffahrunfall mit verletzter Frau

Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstag eine 73 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.30 Uhr in der Marktstraße, auf Höhe der Wilhelmstraße. Aus Unachtsamkeit fuhr eine 60 Jahre alte Lenkerin einer Mercedes-Benz E-Klasse ungebremst auf ein verkehrsbedingt langsamer gewordenes Mercedes-Benz Taxi eines 53-Jährigen auf. Durch den heftigen Aufprall wurde das Taxi auf einen Audi A3 eines 47-Jährigen geschoben. Die im Taxi mitgefahrene Seniorin klagte über Schmerzen und begab sich selbstständig zum Arzt. Alle drei Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 6.500 Euro. (sh)

Neuhausen (ES): Beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet

Ein spontaner Richtungswechsel ist am Donnerstag Ursache für einen Verkehrsunfall in der Plieninger Straße gewesen. Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr. Ein 57 Jahre alter Lenker eines Volvo XC60 fuhr aus der Schlosserstraße in die Plieninger Straße. Als der Fahrer einen Rückstau in Richtung Denkendorf erkannte, entschied er sich spontan, die Plieninger Straße in die Gegenrichtung Filderstadt zu befahren. Dabei übersah der Mann eine 26 Jahre alte Lenkerin eines Alfa-Romeo 147, welche aus Richtung Denkendorf in Richtung Filderstadt unterwegs gewesen war. Die vorfahrtberechtigte Frau hatte keine Chance, einen Zusammenstoß zu verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Alfa Romeo war nicht mehr fahrbereit. (sh)

Dettingen unter Teck (ES): Einbrecher wurden gestört

Unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag in zwei Einfamilienhäuser in der Blumenstraße und in der Reußensteinstraße eingebrochen. Die Tat in der Blumenstraße ereignete sich im Schutze der frühen Dunkelheit, zwischen 18 und 19 Uhr. Vergeblich versuchten sich die Diebe zunächst auf der Rückseite des Hauses an einer Kellertür. Als diese nicht nachgeben wollte, schlugen die Unbekannten ein Kellerfenster ein und stiegen in das Gebäude. Sie nahmen aus einer aufgefundenen Geldbörse das Bargeld sowie Fahrzeugpapiere. Vermutlich wurde der weitere Beutezug durch die überraschend nach Hause gekommenen Bewohner gestört. Über eine von innen geöffnete Terrassentür verließen die Eindringlinge zunächst unbemerkt das Gebäude und flüchteten vermutlich durch den Garten in Richtung Rosenstraße. Am späten Donnerstagabend bemerkte ein Hausbesitzer, dass Einbrecher auch in sein Haus in der Reußensteinstraße eingedrungen waren. Um ins Innere zu gelangen, schlugen die Diebe eine Scheibe der Terrassentür des am Rande der Siedlung gelegenen Hauses ein. Alle Räume und Möbel wurden durchstöbert. Was genau gestohlen wurde, steht zur Stunde noch nicht fest. (sh)

Kirchheim unter Teck (ES): Auf Vordermann aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am Donnerstag gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der B 465 im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn. Ein 72 Jahre alter Lenker eines VW Golf war von Dettingen in Richtung Kirchheim unterwegs. Der Mann fuhr auf einen vor ihm wegen eines Pannenfahrzeugs verkehrsbedingt stehenden 3er-BMW auf. Durch den Aufprall verletzten sich die 54 Jahre alte BMW-Lenkerin, sowie eine 71 Jahre alte Beifahrerin im VW, leicht. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (sh)

Plochingen (ES): Gegen Baum geprallt

Eine 85-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt war. Die Frau befuhr kurz nach 16.30 Uhr die Schorndorfer Straße bergauf. An der Einmündung "Neuer Markt" wendete sie mit ihrem VW Polo. Als die Fahrerin wieder an die Einmündung mit der Schorndorfer Straße heranfuhr, verwechselte sie vermutlich das Bremspedal mit dem Gaspedal und beschleunigte. Ihr Pkw fuhr fast rechtwinklig über die Durchgangsstraße, prallte gegen den Bordstein sowie eine angrenzende Blumenrabatte und stellte sich auf. Anschließend kollidierte der VW noch mit einem Baum. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und fuhr sie in ein Krankenhaus. Der Polo musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es zu geringfügigen Behinderungen. (ms)

Nürtingen (ES): In Bar eingebrochen

In eine Bar in der Neckarsteige ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Eingangstür verschaffte sie der Täter Zugang zu einem Raum, indem sich drei Geldspielautomaten befinden. Einen davon öffnete der Einbrecher gewaltsam und nahm den Kasseneinsatz mit. Über weitere aufgehebelte Türen im Inneren gelangte der Unbekannte in den Schankraum, wo er in einer Kassette Wechselgeld vorfand und einsteckte. Über die Höhe des erbeuteten Bargelds liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Kirchheim unter Teck (ES): PKW-Scheibe eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Am Donnerstag ist in der Hahnweidstraße in der Nähe des Bildungszentrums DEULA zwischen 08.30 Uhr und 16.05 Uhr in einen VW Golf 7 eingebrochen worden. Der bisher unbekannte Täter schlug die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und gelangte über diese ins Fahrzeuginnere. Entwendet wurden ein blaues Samsung Galaxy S3 in einer Hülle mit bunten Blumen sowie eine glänzende schwarze Jacke mit Kapuze zum Ausrollen. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim nimmt unter der Telefonnummer 07021/5010 sachdienliche Hinweise entgegen. (sd)

Esslingen (ES): Beifahrerin bei Unfall verletzt

In der Weilstraße ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 18-jährige Fiat-Lenkerin wollte von der Waldorfschule kommend nach links auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah sie den von links kommenden 44-jährigen Audi-Fahrer. Durch die Kollision verletzte sich die Beifahrerin des Fiats und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. (sd)

Ostfildern (ES): Brandausbruch in Gaststätte

Zu einem Brand in einer Gaststätte am Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in den frühen Freitagmorgenstunden ausrücken. Kurz vor zwei Uhr gingen bei der Feuerwehrleitstelle Anrufe über eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Haupteingangs der Gaststätte ein. Diese befindet sich neben weiteren Ladengeschäften im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Eisatzkräften vor Ort war, hatte das Feuer im Bereich des Tresens schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Während der Löscharbeiten wurden die Wohnungen über der Brandstelle kurzeitig geräumt und rund 10 Personen bis zu ihrer Rückkehr vom Rettungsdienst versorgt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Kühlschrank, der unter dem Tresen stand, ausgebrochen sein. Durch die Hitzeentwicklung wurde diverses Mobiliar beschädigt. Der Schaden insgesamt wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr belüftete den Gastraum und das Treppenhaus. Der Räumdienst der Stadt musste noch ausrücken, um den Bereich vor der Gaststätte abzustreuen. Durch das Löschwasser war es zu einer Glatteisbildung gekommen. (jh)

Weilheim (ES): Einbruchsversuch in Studio

Auf rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein noch Unbekannter am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, bei einem Einbruchsversuch in ein Fitnessstudio in der Carl-Benz-Straße angerichtet hat. Der Einbrecher wollte zunächst die Haupteingangstür und anschließend eine Seitentür ins Studio aufhebeln, was ihm nicht gelang. Er nahm deshalb einen faustgroßen Stein und schlug damit gegen ein Fenster. Dabei zertrümmerte er lediglich das äußerste Glas. Durch das Geräusch wurde ein Anwohner auf die Tat aufmerksam. Der Ganove machte sich schnellen Schrittes unverrichteter Dinge wieder davon. Er soll etwa 20 - 30 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. (jh)

Dettingen unter Teck (ES): Briefkasten gesprengt

In der Nacht zum Donnerstag wurden Bewohner der Ortsmitte durch laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen. Um 23.15 Uhr verständigten besorgte Bürger die Polizei. Diese stellte fest, dass der an einem Wohngebäude in der Mittlere Straße angebrachte Metallbriefkasten auf unbekannte Weise gesprengt worden war. Durch umherfliegende Teile wurde ein gegenüber geparkter Pkw beschädigt. Anwohner beobachteten unmittelbar nach den Knallgeräuschen zwei dunkel gekleidete Personen in Kapuzenshirts, vermutlich Jugendliche, welche sich am Ereignisort aufgehalten hatten und zügig in Richtung Kirchheimer Straße entfernten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass bislang noch unbekannte Jugendliche übriggebliebene Silvesterböller angezündet und in den Briefkasten geworfen haben. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Verletzt wurde niemand. Da das betroffene Wohngebäude als Asylunterkunft genutzt wird, werden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen. Hinweise auf eine fremdenfeindliche Straftat liegen derzeit aber nicht vor. (sh)

Tübingen (TÜ): Kompletter Warenautomat fortgetragen (Zeugenaufruf)

Ein ziemlicher dreister Diebstahl hat sich am Donnerstagabend in einem Einkaufscenter in der Eugenstraße ereignet. Gegen 20.10 Uhr machten sich zwei bislang unbekannte Männer im Erdgeschoß an einem aufgestellten Warenautomaten mit Spielwaren zu schaffen. Dieser stand im Bereich einer Textilreinigung, an den Zugängen zu den Aufzügen. Während einer der Diebe den Automaten in Richtung Aufzüge wegzog, stand der Mittäter Schmiere. Schließlich hoben beide Männer den Automaten an und transportierten diesen mit einem Aufzug in die Tiefgarage. Dort warfen sie eine mitgebrachte Decke über das Gerät und trugen dieses über die Tiefgaragenzufahrt in Richtung der oberirdischen Parkplätze, oder weiter in die Eugenstraße/Schweickhardtstraße, davon. Eine namentlich nicht bekannte Kundin beobachtete den Diebstahl und verständigte die Marktleitung. Jedoch waren die Diebe da bereits über alle Berge. Die Tathandlung konnte anhand der Videoaufzeichnung nachvollzogen werden. Für die Polizei ist die unbekannte Kundin eine wichtige Zeugin. Sie wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen (Tel. 07071/972-8660) zu melden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht abgeschätzt werden. (sh)

Tübingen-Lustnau (TÜ): Brand in Einfamilienhaus

Glück im Unglück hatten die Bewohner beim Brand in einem Einfamilienhaus in der Kreuzstraße. Einer der Bewohner wachte am frühen Freitagmorgen, gegen 3.20 Uhr, auf und bemerkte beim Blick auf seinen Wecker, dass dieser nicht mehr funktionierte, obwohl er eingesteckt war. Bei der Prüfung am Sicherungskasten stellte er fest, dass sich die Sicherung nicht mehr einschalten ließ. Zugleich vernahm er ein knisterndes Geräusch in der Wand. Bei der Suche nach der Ursache des Geräusches stellte er fest, dass das Dachgeschoss bereits völlig verraucht war, weckte die übrigen Hausbewohner und alarmierte sofort Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr Tübingen, die mit 30 Einsatzkräften zum Brandort eilte, konnte durch ihr rasches und professionelles Eingreifen den Brand im Dachstuhl schnell unter Kontrolle bringen, sodass das Feuer nicht auf das restliche Wohnhaus übergriff. Bis auf den Brandentdecker, der mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Kriminaltechniker kamen zur Ermittlung der Brandursache, die im Bereich eines technischen Defekts vermutet wird, vor Ort. Bis zur Klärung der Brandursache werden die Hausbewohner anderweitig untergebracht. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell