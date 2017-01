POL-RT: Glätteunfall mit 4 verletzten Personen

Reutlingen (ots) - Münsingen (RT):

Auf der B 465 zwischen Münsingen und Bremelau kam es am Samstag gegen 14:45 Uhr zu einer Frontalkollision zwischen einem Daimler Benz und einem Citroën. Dabei kam der 27-jährige Daimler-Lenker auf winterglatter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte anschließend auf eine 39-jährige Citroën-Lenkerin. Durch den Aufprall wurden nicht nur der 27-jährige Daimler-Lenker sondern auch seine Mitfahrerin und ein 3-jähriges Kind leicht verletzt. Auch die 39-jährige Citroën-Lenkerin wurde bei der Frontalkollision leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden anschließend in umliegende Kliniken eingeliefert. Nach ersten Schätzungen ist zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000,- Euro zu beklagen.

