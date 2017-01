POL-RT: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft (Dettingen/Erms)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Dettingen/Erms (RT):

Nach dem Brand eines Papiercontainers am frühen Sonntagmorgen in der Hülbener Straße konnte der mutmaßliche Brandstifter, ein 27-jähriger Dettinger, noch in der Nacht durch die Polizei festgenommen werden. Dem teilweise geständigen 27-Jährigen wird eine ganze Reihe gleich gelagerter Brandlegungen vorgeworfen, die seit Juli 2015 in Dettingen Feuerwehr und Polizei auf Trab hielten.

Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor drei Uhr, gingen bei den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr die ersten Notrufe ein, in denen von einem brennenden Altpapiercontainer an einem Mehrfamilienhaus in der Hülbener Straße berichtet wurde. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container schon in Vollbrand und hatte bereits auf einen daneben stehenden Müllcontainer übergegriffen und die Fassade des Wohnhauses erheblich beschädigt. Nur dem raschen und professionellen Einsatz der Feuerwehr Dettingen ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf das Mehrfamilienhaus übergriff und niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurde auch der 27-jährige Dettinger kontrolliert. In seiner ersten Vernehmung räumte er ein, den Papiercontainer in Brand gesetzt zu haben. Bei ihm aufgefundene Beweismittel erhärteten den Verdacht. Er wurde noch in der Nacht vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben den dringenden Verdacht, dass der 27-Jährige für weitere Brände im Ortsgebiet verantwortlich ist. Im letzten Jahr wurden mehrere Müllcontainer, Altkleidercontainer und gelbe Säcke in Brand gesteckt. Zu größeren Schäden kam es dabei glücklicherweise nicht.

Der Dettinger, der teilweise Angaben zur Sache machte und mehrere Brandlegungen einräumte, wurde am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell