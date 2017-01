POL-RT: Falschfahrerin verursacht zwei Verkehrsunfälle (Dußlingen)

Reutlingen (ots) - Dußlingen (TÜ): Eine Falschfahrerin hat am Montagmorgen auf der B 27 in Dußlingen zwei Verkehrsunfälle verursacht. Nach dem derzeitigen Stand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen war die Frau gegen 9.10 Uhr mit ihrem Citroen auf der vierspurig ausgebauten Bundesstraße auf der falschen Spur in Fahrtrichtung Ofterdingen unterwegs. Vor dem Tunnelportal und im weiteren Verlauf auch im Tunnel mussten dem Citroen mehrere entgegen kommende Fahrzeuge ausweichen. So kam es zwar zu keiner Kollision mit dem Citroen, bei den Ausweichmanövern wurden dennoch insgesamt vier entgegen kommende Fahrzeuge beschädigt: Der Fahrer eines Seat Leon konnte aufgrund eines auf seiner Höhe fahrenden Lkw nur bedingt nach rechts ausweichen und musste sein Fahrzeug stark abbremsen. Ein nachfolgender Audi A4, der dem Citroen ebenfalls auswich, prallte darauf in das Heck des Seat. Im weiteren Verlauf des Tunnels streifte eine Fiatfahrerin bei ihrem Ausweichmanöver noch mit ihrem Wagen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Peugeot Boxer. Offenbar an der Einmündung Nehren verließ der Citroen die B 27. Aufgrund von Zeugenangaben konnten das Fahrzeug und die mutmaßliche Fahrerin, eine 75-Jährige aus Dußlingen, im Nachhinein ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Der bei den beiden Unfällen entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 8.000 Euro. Der 37-jährige Audifahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der Audi musste abgeschleppt werden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell