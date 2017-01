POL-RT: Am Steuer eingeschlafen und ohne Führerschein; Mehrere Brände, Einbruch in Erddeponie;

Reutlingen (ots) - Reichenbach (ES): Ohne Führerschein Unfall verursacht

Noch einmal glimpflich ist ein Unfall am Montagmorgen auf der B 10 verlaufen, als ein Fahrer eingeschlafen und sein Fahrzeug quer auf einem Fahrstreifen zum Stehen gekommen ist. Der 37-Jährige befuhr mit einem Jeep der Marke Grand Cherokee die Bundesstraße in Richtung Göppingen. Etwa gegen 8.20 Uhr schlief er eigenen Angaben nach ein und touchierte auf Höhe von Reichenbach mit seinem Wagen mehrfach die Leitplanken. Das Fahrzeug blieb letztendlich quer auf der rechten Fahrspur stehen. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit weiteren Verkehrsteilnehmern. Der Unfallverursacher verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Zuvor gestand er den Beamten der Verkehrspolizei, dass er keinen Führerschein mehr besitze. Diesen hätte er wegen einer Unfallflucht abgeben müssen. Der Jeep wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt knapp 5.000 Euro. (ms)

Aichtal (ES): Brand einer Mülltonne

Ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro ist bei einem Mülltonnenbrand am Montagmorgen in Grötzingen entstanden. Ein Postbote bemerkte gegen 8.45 Uhr das Feuer in der Garage eines Wohnhauses in der Eichendorffstraße. Ein Nachbar versuchte zunächst vergeblich, mit einem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken. Erst der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausrückte, gelang es, den Brand rasch zu löschen und ein Übergreifen zu verhindern. Die Brandursache ist bislang unbekannt. (ms)

Altbach (ES): Zeuge zum Brand an Heilige 3 Könige gesucht

Die Kriminalpolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-0 einen möglichen Zeugen zu dem Brand am Freitagmorgen in Altbach. Wie bereits berichtet, brannte am Morgen des Feiertags das Gebäude eines Motorradhändlers in der Esslinger Straße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Mercedes Vito oder eines vergleichbaren Fahrzeugs, der etwa gegen 7.30 Uhr in der Esslinger Straße, kurz nach Ausbruch des Feuers, unterwegs war.

Zu Beginn der Woche haben am Montagmorgen die Kriminaltechniker die Spurensuche und deren Sicherung am Brandort aufgenommen. Über die Ursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden wird mittlerweile auf 100.000 Euro am Gebäude plus Inventarschaden in noch unbekannter Höhe geschätzt. Die Fahrzeuge des Händlers wurden durch die Hitze beziehungsweise den Rauch, aber nicht durch die Flammen, in Mitleidenschaft gezogen. Der ursprüngliche Schaden mit rund einer Million Euro war zu hoch angesetzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Brand eines Gartenhauses (Zeugenaufruf)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen im Gewann "Hinter Halde" ein Gartenhaus abgebrannt. Kurz vor 6.30 Uhr gingen Anrufe bei der Leitstelle ein, dass ein zweistöckiges Gartenhaus unterhalb der Straße "Bergfriedhof" in Brand stehen würde. Die Feuerwehr, die mit vier Löschfahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, konnte nicht mehr verhindern, dass das Obergeschoss bis auf die Grundmauern, die teilweise einstürzten, vollständig ausbrannte. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zum und vom Gartenhaus führten vom Verbindungsweg zwischen Sudhaus und Schindhau frische Schuhspuren. Die Polizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07071/972-8660 entgegen. Insbesondere bittet sie auch Personen zu melden, die sich in verdächtiger Weise im Bereich von Gartenhäusern aufhalten. (jh)

Kusterdingen (TÜ): Einbruch in Erddeponie (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum zwischen dem 02.01.2017, elf Uhr, und 09.01.2017, sieben Uhr, ist in ein Gebäude der Erddeponie Schinderklinge am Verbindungsweg zwischen Kusterdingen und Tübingen eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich nach Einschlagen eines Fensters auf der Gebäuderückseite Zugang zum Objekt. Aufgrund der Spurenlage hielt er sich vermutlich eine längere Zeit dort auf und konsumierte Nahrungsmittel und Getränke. Beim Versuch, mehrere Spinde aufzubrechen, scheiterte der Eindringling. Mit einem vorgefundenen Handy machte er sich schließlich davon. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.000 Euro. Da häufig Fußgänger und Radfahrer auf dem Verbindungsweg unterwegs sind, könnte eine verdächtige Person aufgefallen sein. Entsprechende Hinweise werden unter Tel. 07121/5153630 entgegengenommen. (jh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell