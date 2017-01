POL-RT: Marihuana- und Amphetamindealer in Untersuchungshaft (Reutlingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Reutlingen (RT): Wegen unerlaubten Handels mit Amphetamin und Marihuana in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 40-jährigen Reutlinger. Der polizeilich bereits einschlägig bekannte Verdächtige befindet sich seit dem vergangenen Freitag in Untersuchungshaft.

Gegen den Beschuldigten waren seit mehreren Wochen Ermittlungen im Gange. Bereits Anfang November hatte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss gegen den 40-Jährigen erwirkt. Als die Ermittler die Wohnung des Verdächtigen Anfang November durchsuchten, fanden und beschlagnahmten sie etwa 50 Gramm Marihuana und eine geringe Menge Amphetamin, mehrere hundert Euro Bargeld, das mutmaßlich aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammte, sowie vier Schreckschusswaffen. Aufgrund fehlender Haftgründe blieb der Verdächtige damals auf freiem Fuß. Als Beamte des Polizeireviers Reutlingen am vergangenen Donnerstag den Beschuldigten in anderer Sache aufsuchten, stand dieser erkennbar unter Drogeneinfluss. In seiner Wohnung fanden die Beamten unter anderem etwa 30 Gramm verkaufsfertig verpacktes Amphetamin, etwa 180 Gramm Marihuana und umfangreiches Verpackungsmaterial. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und im Laufe des Freitags beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ak)

