POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall - Brand - Streit - Wasserrohrbruch

Reutlingen (ots) - Pfullingen (RT) - Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, entstanden. Ein 56-jähriger Polo-Fahrer fuhr von der Hermannstraße in die Kurze Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford Fiesta. Dessen 20-jähriger Fahrer sowie der Unfallverursacher blieben dank des angelegten Sicherheitsgurtes unverletzt.

Neckartailfingen (ES) - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr ist es auf der B 312 zwischen Bempflingen und Neckartailfingen zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Auf einem geraden Teilstück der B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart kam eine 28-jährige Corsa-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit dem Opel Astra einer 89-jährigen Frau kollidierte. Die ältere Dame verstarb unmittelbar nach dem Zusammenstoß. Die 28-jährige Frau wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die B 312 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Beide Fahrzeuge wurden völlig zerstört.

Leinfelden-Echterdingen (ES) - Echtkerzen entzünden Weihnachtsbaum

Wachskerzen haben am späten Nachmittag des 06.01.2017 gegen 17:45 Uhr den Christbaum in einer Erdgeschosswohnung in Leinfelden-Echterdingen entzündet. Das Feuer entwickelte sich derart schnell, dass sich vier Personen, welche sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Wohnung befanden, zum Teil auf den Balkon flüchten und von dort aus durch die Feuerwehr geborgen werden mussten. Zwei weitere Personen konnten das Haus rechtzeitig über den Eingang verlassen und sich in Sicherheit bringen. Vier Bewohner mussten wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000,00 Euro.

Metzingen (RT) - Verkehrsunfallflucht auf B 28 (ZEUGENAUFRUF)

Am späten Freitagabend gegen 23:15 Uhr kam es auf der B 28 in Metzingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Auchertstraße in Metzingen und im weiteren Verlauf auf die B 28 in Fahrtrichtung Bad Urach. Hinter dem Seat befand sich nach Aussagen des jungen Mannes ein weißer oder silberner BMW. Als beide Fahrzeuge auf die B 28 auffuhren, überholte der BMW den Seat und stieß dabei vermutlich mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen den hinteren, linken Kotflügel des Seat. Durch die Berührung drehte sich der Seat und stieß frontal gegen die Mittelleitplanke der zweispurig ausgebauten B 28. Der unbekannte BMW entfernte sich unerkannt in Richtung Bad Urach. Der 19-jährige Seat-Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden vor Ort durch das DRK versorgt. Die B 28 musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher des Unfalls werden durch die Verkehrspolizei Tübingen unter 07071 9728500 entgegengenommen.

Tübingen (TÜ) - Streit eskalierte

Am Samstagmorgen endete ein verbaler Streit in einer Diskothek zwischen drei jungen Männern in einer Schlägerei. Gegen 03.30 Uhr gerieten die Männer im Alter von 21 und 22 Jahren in Streit, woraufhin ein 22 Jähriger zu Boden fiel und von den beiden Jüngeren geschlagen und getreten wurde. Er erlitt eine Platzwunde, weshalb er zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass alle drei Männer unter Alkoholeinfluss standen.

Tübingen (TÜ) - Unfallflüchtiger festgestellt

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen gegen 00.45 Uhr in der Hölderlinstraße, entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Kreuzungsbereich Hölderlinstraße/ Gmelinstraße touchierte er mit seinem Opel einen bevorrechtigten VW-Golf. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf, fuhr der 35-jährige Unfallverursacher davon. Er konnte wenig später von den Beamten im Keller seines Wohnhauses angetroffen werden, wo er sich versteckt hatte. Die Überprüfung ergab, dass er unter Alkoholeinwirkung stand, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Rottenburg-Seebronn (TÜ) - Wasserrohrbruch

Am Samstagmorgen gegen 7:45 Uhr führte ein gebrochenes Wasserrohr zum Einsatz von Mitarbeitern des Tiefbauamtes in der Hindenburgstraße in Seebronn. Das austretende Wasser lief zudem über die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt und gefror aufgrund der niedrigen Außentemperaturen sofort. Ein Streuwagen musste die Fahrbahn abstreuen und das Wasser für einen gesamten Straßenzug abgestellt werden.

