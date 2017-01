POL-RT: Korrektur Pressemeldung vom 05.01.;11.34 Uhr, "Dunkler Kleinwagen gesucht" -Unfallzeit berichtigt- Bitte diese Meldung verwenden.

Reutlingen (ots) - Sonnenbühl (RT): Dunkler Kleinwagen gesucht (Zeugenaufruf)

Einen dunklen Kleinwagen mit Reutlinger Kennzeichen sucht das Polizeirevier Pfullingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, an der Einmündung der K 6767 in die L 382, zwischen den Ortsteilen Undingen und Erpfingen ereignet hat. Ein 19-jähriger Engstinger war mit seinem Audi 80 auf der L 382 von Undingen in Richtung Erpfingen unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in K 6767 ein, um in Richtung Haid weiterzufahren. Ein entgegenkommender schwarzer Kleinwagen, neuer Bauart, der dem Engstinger aus Richtung Erpfingen entgegenkam, bog ebenfalls nach rechts in die Kreisstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Engstingers. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Ohne anzuhalten flüchtete der Unfallverursacher sofort mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Haid. Der Audi-Fahrer versuchte noch dem dunklen Kleinwagen hinterher zu fahren, musste aber wegen der schneeglatten Fahrbahn die Verfolgung abbrechen. Der gesuchte Kleinwagen müsste im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der hinteren, linken Stoßstange erhebliche Beschädigungen und Streifspuren aufweisen. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 11.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/99180. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell