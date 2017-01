POL-RT: Diebstahlsserie aus Umkleidekabinen geklärt, Unfälle, Einbruch, Dreister Trickdieb, Person in Gewahrsam genommen, Jugendliche aus Aufzug befreit

Reutlingen (ots) - Reutlingen (RT): Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.10 Uhr, an der Kreuzung der Siemensstraße und der Straße Am Heilbrunnen ereignet hat. Ein 34-jähriger Reutlinger war mit seinem Mercedes Sprinter auf der Straße Am Heilbrunnen unterwegs. An der Kreuzung zur Siemensstraße fuhr er, ohne auf die Verkehrszeichen und die Verkehrsregelung zu achten, in den Kreuzungsbereich ein. Ein von links kommender 51-Jähriger, der mit seinem Nissan Qashqai auf der vorfahrtsberechtigen Siemensstraße in Richtung Sondelfingen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Beide Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sprinter nach rechts abgewiesen, überfuhr den Gehweg und streifte dort noch einen Ampelmast. Der Nissan wurde nach links abgewiesen und überfuhr auf der Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen, bevor er auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, musste der Nissan-Fahrer mit zum Glück nur leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (cw)

Reutlingen (RT): Person in Gewahrsam

Ein offenbar geistig verwirrter 19-Jähriger musste am Montagmorgen in einer Einkaufspassage in der Wilhelmstraße in Gewahrsam genommen werden. Gegen 10.40 Uhr verständigten Passanten die Polizei, nachdem der junge Mann in der Ladenpassage aufgefallen war, weil er dort herumbrüllte und mit einem Besenstiel bedrohlich herumfuchtelte. Als er von den alarmierten Einsatzkräften kontrolliert werden sollte, widersetzte sich der offensichtlich in einem religiösen Wahn befindliche Mann. Erst mit Hilfe einer weiteren Streifenwagenbesatzung gelang es, den ziellos um sich Schlagenden in Gewahrsam zu nehmen. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. (cw)

Gomadingen (RT): Auf schneeglatter Fahrbahn in die Leitplanken

Ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, auf der L 230 entstanden. Eine 35-jährige Münsingerin war mit ihrem VW Golf Kombi auf der Landesstraße von Münsingen in Richtung Gomadingen unterwegs. Unmittelbar vor dem Marbacher Dreieck kam sie trotz guter Bereifung auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand an dem VW Golf wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. (cw)

Metzingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag, gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung Nürtinger Straße und Bohlstraße ereignet hat. Ein 66-Jähriger Metzinger war mit seinem Toyota Yaris auf der Bohlstraße unterwegs. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, fuhr er in die Nürtinger Straße ein. Eine 43-Jährige, die mit ihrem Jeep Patriot auf der vorfahrtsberechtigten Nürtinger Straße unterwegs war, hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren. Beide Fahrzeuge krachten im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurde der Toyota so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Metzingen (RT): Einbruch durch Lichtschacht

In Metzingen ist im Zeitraum vom 22. Dezember bis 02. Januar in ein Einfamilienhaus in der Stadtmitte eingebrochen worden. Der Einbrecher entfernte das nicht gesicherte Abdeckgitter eines Lichtschachtes und schlug anschließend das Fenster ein. Im Kellerbereich brach er mittels eines Werkzeugs die Tür auf und gelangte so in den offenen Treppenhausbereich. Entwendet wurden unter anderem Spielkonsolen, Laptops und eine Spiegelreflexkamera im Gesamtwert von etwa 2.100 Euro. Durch ein bereits zuvor geöffnetes Fenster verließ der Täter das Wohnhaus unbemerkt. (sd)

Baltmannsweiler (ES): Zigarettenautomat ausgeplündert (Zeugenaufruf)

Ein Zigarettenautomat in der Eichendorffstraße ist am Sonntag von noch Unbekannten aufgesprengt und ausgeplündert worden. Passanten hörten gegen 14 Uhr einen lauten Knall und verständigten die Polizei. Bei der Suche nach der Ursache stießen die Polizeibeamten dann auf den Zigarettenautomat. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Diebesgutes sind noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Feststeckender Aufzug

Sechs junge Personen sind am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, im Aufzug des Bahnhofs Mettingen steckengeblieben. Aufgrund einer elektrischen Störung des Aufzugs konnten die Türen nicht geöffnet werden. Mithilfe der Feuerwehr Esslingen konnten die Betroffenen wohlauf befreit werden. Es kam zu keinen gesundheitlichen Schäden. Der Aufzug wurde bis auf weiteres durch einen Verantwortlichen außer Betrieb gesetzt. (sd)

Ostfildern (ES): Seniorin Opfer eines Trickdiebs

Eine über 80-jährige Frau ist am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, im Stadtteil Ruit hinterlistig beklaut worden. Unter dem Vorwand, dass ihre Heizung sowie das Heißwasser ausgefallen seien, verschaffte sich ein etwa 165 cm großer, dunkelhäutiger Mann im Alter von 50 bis 55 Jahren Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Er erklärte der Frau, dass ihre Geldscheine sowie Goldschmuck bei einer Nichtbehebung des Schadens kaputt gehen würden und er diese Gegenstände deshalb in ein Papiertuch einpacken müsse. Anschließend bot er an, die Gegenstände und das Geld solange unter die Matratze zu legen und kniete sich vor diese. Letztendlich gab er noch an, ein Prüfgerät aus seinem Fahrzeug holen zu müssen und entfernte sich aus der Wohnung. Der Dame wurde Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über eintausend Euro gestohlen. Der Mann hat eine schlanke Figur und dunkle kurze, glatte Haare sowie einen dunklen Oberlippenbart. Er trug eine dunkle Hose sowie einen abgesteppten dunklen Parka. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/34169830 um sachdienliche Hinweise. (sd)

Kirchheim (ES): Bis es nicht mehr weiterging

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Montagmittag so lange rückwärts gefahren, bis ihr Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt ist und es nicht mehr weiterging. Die 57-Jährige wollte gegen 14 Uhr mit ihrem Audi in der Sackgasse Weileräcker wenden. Als sie rückwärts herausfuhr, kam sie von der Straße ab und streifte zunächst einen Baum. Anschließend überfuhr sie eine Hecke sowie einen Gartenzaun. Letztendlich prallte sie noch gegen die Hauswand. Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. (ms)

Ostfildern (ES): Serie von Diebstählen aufgeklärt

Die Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Filderstadt konnten eine ganze Serie von Diebstählen aus Umkleidekabinen in Ostfildern aufklären. Seit Ende Oktober bis Anfang Dezember wurden hierbei aus den Kabinen im Scharnhauser Park und Nellingen Handys sowie Bargeld im Gesamtwert von über 3.000 Euro entwendet (siehe u.a. Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 24.11.2016, 11.55 Uhr).

Auf die Spur der vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren kamen die Beamten am 8. Dezember. Einem Mann wurde an diesem Tag im Umkleideraum des Hallenbads Nellingen Geld gestohlen. Als er abends an der nahegelegenen Endhaltestelle einen Jugendlichen entdeckte, der ihm zuvor bereits im Hallenbad aufgefallen war, sprach er diesen auf den Diebstahl an. Der 15-Jährige gab zu, das Geld geklaut zu haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden anschließend bei ihm eine Bankkarte, die im November bei einem Diebstahl aus der Umkleidekabine einer Sporthalle stammte. Umfangreiche Ermittlungen führten dann auf die Spur von drei weiteren Jungs, die teilweise bei den Beutezügen dabei waren oder gestohlene Handys von dem 15-Jährigen bekamen. Die Ermittlungen zu ihrer Tatbeteiligung dauern an.

Der 15-Jährige hatte es bei seinen Diebstählen auf Geldbeutel und Handys abgesehen. Nach seinen Taten entnahm er das Geld und die Bankkarten. Anschließend warf der Jugendliche die Geldbörsen weg. Von den gestohlenen Handys behielt er einige selber, schenkte einen Teil den anderen Jungs und warf mehrere in den Anlagesee beim Schulzentrum. Der 15-Jährige war bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Er räumte die Diebstähle ein. (ms)

Mössingen (TÜ): Auf glatter Fahrbahn zu schnell

Auf glatter Fahrbahn zu schnell war ein 61-jähriger Sonnenbühler, der am Montagmittag, gegen 14.45 Uhr, an der Einmündung der Zeppelinstraße in die Ofterdinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 61-Jährige war mit seinem Chrysler auf der Zeppelinstraße unterwegs und bremste an der Einmündung in die Ofterdinger Straße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf der eisglatten Fahrbahn in den Einmündungsbereich hinein. Eine 56-Jährige, die mit ihrem Skoda auf der Ofterdinger Straße in Richtung Innenstadt fuhr, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren, so dass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenprallten. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Sie konnte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Ihr Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell