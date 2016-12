POL-RT: Unfälle, Fahrzeugbrand, Polizeibeamte als tierischer Freund und Helfer, Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots) - Fußgänger von Bus erfasst

Schwere Verletzungen hat sich ein Fußgänger am Dienstagabend zugezogen, als er von einem Bus erfasst worden ist. Der 67-Jährige befand sich gegen 20.10 Uhr in der Esslinger Straße. Als der Linienbus eines 53-Jährigen von der Rommelsbacher Straße herkommend in die Haltestelle "Esslinger Straße Süd" einfuhr, erfasste das Fahrzeug den Fußgänger. Der Mann war zuvor von der gegenüberliegenden Straßenseite über die Fahrbahnen gelaufen, vermutlich um den Bus noch zu erreichen. Aus der Sicht des Fahrers lief der 67-Jährige von links nach rechts vor sein Fahrzeug. Der Mann wurde von der vorderen rechten Seite des Busses erfasst und schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort musste er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren und dort stationär aufgenommen werden. In die Unfallermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Der Schaden an dem Bus beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. (ms)

Reutlingen (RT): Polizeibeamte als Tierfreunde tätig

Als tierischer Freund und Helfer sind Polizisten des Reviers Reutlingen am Dienstagnachmittag tätig gewesen. Eine Frau entdeckte kurz vor 17 Uhr in einem Hinterhof am Albtorplatz einen völlig entkräfteten Bussard. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, ließ sich der Vogel problemlos von ihnen einfangen und in den mitgebrachten Käfig sperren. Er war nicht mehr in der Lage aus eigener Kraft zu fliegen. Zum Aufpäppeln wurde das Tier zu Spezialisten eines Vogelschutzzentrums gebracht. (ms)

Aichwald (ES): Topf auf dem Herd stehenlassen

Einen Topf mit Essen hat eine Frau am Dienstagabend auf einem eingeschalteten Herd stehenlassen und ist aus dem Haus gegangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind ein Brandalarm ausgelöst und Mitbewohner auf das Malheur aufmerksam gemacht worden. Die Frau verließ, gegen 18 Uhr, ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Albstraße im Ortsteil Schanbach. Auf dem eingeschalteten Herd ließ sie einen Topf mit Schlegeln stehen. Kurz darauf rauchte es so stark, dass die Alarmmelder losgingen und durch Hausmitbewohner bemerkt wurden. Zudem drang starker Rauch aus dem Küchenfenster. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr kam ein Angehöriger der Bewohnerin nach Hause und konnte den Topf vom Herd nehmen, bevor Schlimmeres passierte. Glücklicherweise ist kein Gebäudeschaden entstanden. Der Topf und das Essen waren jedoch nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst kam mit einem Fahrzeug und zwei Mann vor Ort.

Wendlingen (ES): Zeuge verhinderte Schlimmeres

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist ein Fahrzeugbrand am Dienstagvormittag auf der B 313 glimpflich und ohne größeren Schaden ausgegangen. Dem Pkw-Lenker fiel kurz vor elf Uhr ein Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Plochingen auf, an dessen Auflieger der hintere rechte Reifen brannte. Der Autofahrer setzte sich vor den Lkw und bremste ab, so dass dessen 37-jähriger Fahrer an der Autobahn-Anschlussstelle anhalten musste. Der Zeuge machte den Trucker auf das Feuer aufmerksam und verständigte sofort die Feuerwehr. Dem 37-Jährigen gelang es, mit einem Feuerlöscher die Flammen noch vor dem Eintreffen der Wehrmänner zu löschen und ein Ausbreiten zu verhindern. So entstand lediglich ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Mann ausgerückt. Der Brand wurde vermutlich durch eine heiß gelaufene Bremse verursacht. (ms)

Nürtingen (ES): Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen haben zwei Fahrzeuginsassen bei einem Auffahrunfall am frühen Mittwochmorgen auf der Metzinger Straße erlitten. Ein 28-Jähriger war mit seinem BMW kurz nach Mitternacht in Richtung Wörthbrücke unterwegs und wollte nach links in die Steinhoferstraße abbiegen. Ein nachfolgender 62-jähriger VW Touran Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr mit Wucht auf den BMW auf. Der 28-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass beide Fahrer leicht unter alkoholischer Beeinflussung standen. Bei dem Jüngeren ergaben sich zudem Anhaltspunkte, dass er Drogen konsumiert hatte. Ein Test bestätigte diesen Verdacht. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Bempflingen (ES): Ausstellungsfahrzeuge beschädigt

Über die Weihnachtsfeiertage sind auf dem Gelände eines Autohauses in der Metzinger Straße zwei Ausstellungsfahrzeuge beschädigt worden. Unbekannte traten offenbar mit den Füßen gegen einen auf dem Freigelände ausgestellten Nissan Note sowie gegen einen Nissan Micra. An den Fahrzeugen wurden die Stoßstangen, Heckklappen und Türen beschädigt. Die Vandalen hinterließen einen Sachschaden von knapp 6.000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. (sh)

Kirchheim (ES): Größere Menge Holz entwendet (Zeugenaufruf)

In den vergangenen Tagen sind 25 Raummeter Buchenholz aus dem Gewann Reusch bei Nabern gestohlen worden. Die einen Meter langen Holzscheite waren am Waldrand aufgeschichtet. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise, insbesondere über den Verbleib des Buchenholzes. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell