POL-RT: Leichnam aufgefunden, Einbruch in Schule, Raub auf Blumengeschäft, Brennender Mülleimer, Radfahrer lebensgefährlich verletzt, Brückengeländer durchbrochen

Reutlingen (ots) - Leichnam aufgefunden

Auf einem steilen Grundstück zwischen Wörthstraße und Steinenbergstraße ist am Freitagvormittag ein männlicher Leichnam aufgefunden worden. Nach den Ermittlungen des Kriminalkommissariats Reutlingen dürfte es sich bei dem Verstorbenen mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 49-Jährigen aus Reutlingen handeln, der seit Mitte Oktober vermisst gemeldet war. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht. Zur Bergung des Leichnams auf dem teils unwegsamen und mit Gebüsch bewachsenen Grundstück war die Feuerwehr Reutlingen im Einsatz. (ak)

Bad Urach (RT): In Schulhaus eingebrochen

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in das Gebäude des Graf-Eberhard-Gymnasium in der Immanuel-Kant-Straße eingedrungen. Die Diebe hebelten an mehreren Außentüren und gelangten schließlich in das Innere. Offenbar gezielt stemmten die Einbrecher die Türen zum Rektorat und Lehrerzimmer auf. Die Einbrecher trieben viel Aufwand, alle Schränke und Behältnisse zu durchsuchen und diverse verschlossene Büromöbel aufzubrechen. Nach derzeitigem Stand fiel den Ganoven eine geringe Summe Bargeld in die Hände. Unerkannt verließen die Diebe den Tatort. Der hinterlassene Sachschaden beträgt über tausend Euro. (sh)

Kirchheim unter Teck (ES): Raub auf Blumengeschäft (Zeugenaufruf)

Am Freitagmorgen ist in der Kirchheimer Straße im Stadtteil Jesingen ein Blumengeschäft überfallen worden. Kurz nach zehn Uhr betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum und ging zielgerichtet an den Ladentresen. Der Unbekannte bedrohte eine Verkäuferin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einem geringen Bargeldbetrag flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Weiherstraße. Der Räuber war 25-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und sprach Deutsch. Er war bekleidet mit einer schwarzen Pilotenjacke mit schwarzem Fellkragen und einer schwarzen Jeanshose. Den Kopf und das Gesicht verdeckte der Unbekannte mit einem unter der Jacke getragenen Kapuzenpulli. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Kirchheim, unter Telefon 07021/501-0, entgegen. (sh)

Ostfildern (ES): Mülleimer fing Feuer

Achtlos entsorgte Zigarettenkippen sind am Freitagmorgen der Auslöser für einen größeren Rettungseinsatz in Kemnat gewesen. Gegen 9.30 Uhr bemerkten Anwohner Rauch aus einer Wohnung in der Waldstraße. Die Feuerwehr rückte an und suchte die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung nach einem möglichen Feuer ab. Wie sich herausstellte, war ein unter der Spüle verbauter Mülleimer in sich zusammengeschmolzen. Die Polizei fand heraus, dass die Bewohner vor Verlassen der Wohnung noch geraucht und die Zigarettenkippen in den Restmüllbehälter entsorgt hatten. Offenbar führten unentdeckte Glutreste dazu, dass der Mülleimer samt Inhalt zu glimmen begann. Die Feuerwehr löschte die Glut und belüftete die Wohnung. Nennenswerter Sachschaden war durch den Kleinbrand nicht entstanden. (sh)

Kirchheim unter Teck (ES): Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag ein 57 Jahre alter Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr in der Jesinger Straße. Eine 42 Jahre alte Lenkerin eines Fiat 500 bog von der Jesinger Straße auf das Gelände eines Lebensmitteldiscounters ab. Dabei übersah die Frau einen verbotenerweise auf dem Gehweg gefahrenen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, infolge dessen der 57-jährige Radfahrer mit dem Kopf voran auf den Gehweg stürzte. Der Mann zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und musste reanimiert werden. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Schwerverletzte durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (sh)

Frickenhausen (ES): Autofahrer durchbricht Brückengeländer

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat sich am Freitagmorgen ein Peugeotfahrer, zugezogen, als er auf einem landwirtschaftlichen Weg bei Eisglätte von der Fahrbahn abkam und sein Wagen in einem Bachbett landete. Der 23-Jährige war kurz vor 6.30 Uhr auf der Hölzlachstraße unterwegs und geriet auf der glatten Brücke über einen Zulauf zum Krumbach von der Fahrbahn ab. Der Peugeot durchbrach das Brückengeländer, überschlug sich und kam auf dem Dach im Bachbett zur Endlage. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde stark durchnässt von einer Spaziergängerin versorgt. Er hatte leichte Verletzungen erlitten und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Sein total beschädigtes Auto musste, nachdem der Weg abgestreut war, von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. (jh)

Tübingen (TÜ): Radlerin stürzt bei Eisglätte

Auf Höhe des Finanzamtes ist am Freitagmorgen eine 61 Jahre alte Radfahrerin bei Eisglätte gestürzt und leicht verletzt worden. Die Bikerin kam gegen 8.45 Uhr aus der Schellingstraße und bog auf den Vorplatz beim Finanzamt in Richtung Steinlachallee ein. Weil der dortige Verbindungsweg nicht abgestreut war, geriet die Radlerin auf einer völlig vereisten Oberfläche zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die leicht verletzte Frau zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Die Polizei prüft nun, ob ein Verantwortlicher seiner Streupflicht nicht nachgekommen ist. (jh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell