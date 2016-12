POL-RT: Einbrecher gefasst(Reutlingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Unter dem dringenden Verdacht, für eine Serie von Einbrüchen im Stadtgebiet von Reutlingen verantwortlich zu sein, ist ein 19-jähriger Reutlinger am Montag von der Polizei festgenommen worden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Seit Ende Juli hatten sich in Reutlingen insbesondere Einbrüche in Gaststätten und Geschäfte gehäuft, bei denen von einem Tatzusammenhang auszugehen war. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen ergab sich ein Anfangsverdacht gegen den insbesondere wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannten 19-Jährigen, der im Juli nach einer wegen Eigentumsdelikten verbüßten Jugendstrafe aus der Haft entlassen worden war.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte, durchsuchten Beamte der beim Polizeirevier Reutlingen eingerichteten, fünfköpfigen Ermittlungsgruppe am 14. Dezember 2016 die Wohnung des Beschuldigten. Sie fanden und beschlagnahmten eine geringe Menge Marihuana und Beweismittel, die aber noch der weiteren Auswertung und spurentechnischen Überprüfung bedürfen.

Auch in der Nacht zum 18. Dezember 2016 waren in Reutlingen wieder Einbrüche zu verzeichnen. So wurde in einen Supermarkt in der Karlstraße und eine Gaststätte in der Kaiserstraße eingebrochen (vgl. Pressebericht vom 19.12.2016/12.31 Uhr). In beiden Fällen war der Verdächtige bei der Tatbegehung von vorhandenen Videoüberwachungsanlagen aufgezeichnet worden. Nach der Festnahme des Beschuldigten wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am 19. Dezember 2016 dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser nahm den teilweise geständigen 19-Jährigen in Untersuchungshaft. Ob der Beschuldigte für weitere Straftaten als Täter in Betracht kommt, ist Gegenstand der andauernden, umfangreichen Ermittlungen. Diesbezüglich werden derzeit rund 15 weitere, gleichgelagerte Fälle und auch Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet überprüft. (ak)

