POL-OG: Lahr - Nach Einbruch Auto gestohlen

Lahr (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind seit Dienstagvormittag mit einem Fall von "Homejacking" beschäftigt. In der Nacht auf Dienstag ist ein Unbekannter über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weiherstraße eingestiegen. Dort fielen dem Eindringling ein Flachbildschirm und eine Playstation in die Hände. Weiterhin nahm der ungewollte Besucher den Originalschlüssel eines Mazda 6 an sich, welcher auf einer Kommode im Flur abgelegt war. Samt des Wagens und der Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro verschwand der Fremde über alle Berge. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum entwendeten silbergrauen Mazda mit Offenburger Zulassung sind bitte unter der Telefonnummer: 07821/277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr zu richten.

