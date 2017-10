Lahr (ots) - 1.000 Euro Sachschaden und zwei verärgerte Autobesitzer sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die beiden beschädigten Fahrzeuge der Marken Dacia und Mazda waren in der Vogtstorstraße auf Höhe einer Pizzeria geparkt. Unbekannte Täter beschmierten sämtliche Schlösser der Autos mit einer klebstoffartigen Substanz, sodass diese nichtmehr funktionieren. Außerdem sollen beide Fahrzeuge Kratzer im Lack auf der jeweiligen Fahrerseite aufweisen. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer: 078212770 in Verbindung zu setzen.

