POL-OG: Offenburg - Übersehen

Offenburg (ots) - Glimpflich davon kam ein Zweitklässler am Montag auf dem Nachhauseweg von der Schule. Er wollte gegen 13.30 Uhr den Fußgängerüberweg in der Geroldseckerstraße überqueren und wurde hier von einem 37-jährigen Busfahrer übersehen. Der Junge stieß sich den Kopf leicht am Bus und rannte sofort nach dem Unfall nach Hause, ohne auf die Rufe des Busfahrers zu reagieren. Die Polizisten des Reviers in Offenburg konnten den Schüler später zu Hause antreffen und feststellen, dass er zum Glück nur eine Beule davon trug. Die Beamten des Polizeireviers in Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

