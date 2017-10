POL-OG: Rastatt - Zechprellerei?

Rastatt (ots) - Ein Ehepaar ließ es sich am Montagabend in einem Restaurant in der Zollersbühnstraße beim Buffet gut gehen und speiste dort ausgiebig. Als das Duo das Restaurant dann verlassen wollte, wurden es vom dortigen Restaurantmanager aufgehalten und aufgefordert die Rechnung von knapp 50 Euro zu begleichen. Der 51-Jährige erklärte, er müsse das Geld zur Begleichung der Forderung aus dem Auto holen. Am Fahrzeug der Eheleute war allerdings auch kein Geld auffindbar, was letztlich zu einem Anruf des Wirtes bei der Polizei führte. Die hinzugerufenen Ordnungshüter sorgten für einen Austausch der Personalien. Den säumigen Kunden erwartet nun neben einer postalisch zugestellten Rechung auch eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges.

