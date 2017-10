POL-OG: Lahr - Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Lahr (ots) - Starke Rauchentwicklung sorgte am Montagabend in der Friedrichstraße für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Ein Nachbar hatte um kurz nach 20 Uhr heftige Qualmwolken am Dach eines Mehrfamilienhauses bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Verbrennung von zum Teil noch feuchtem Abfallholz in der Heizungsanlage verantwortlich für die Rauchentwicklung war. Eine konkrete Brandgefahr bestand jedoch nicht.

