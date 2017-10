POL-OG: Offenburg - Radfahrer gestürzt, Unfallverursacher geflüchtet

Offenburg (ots) - Am Montagnachmittag kam es in der Moltkestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel Fahrer war gegen 15:45 Uhr auf der Moltkestraße unterwegs, als er beim Abbiegen in die Friedensstraße einen bevorrechtigten Radfahrer übersah. Der 11-jährige Radler musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden und kam hierbei zu Fall. Der bislang unbekannte Fahrer des Autos mit Wolfacher Kennzeichen hielt daraufhin kurz an, stieg aus und fuhr danach weiter, ohne sich um den gestürzten Radfahrer und den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugenaufruf? Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

