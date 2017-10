POL-OG: Mahlberg, A 5 - Geduld war gefragt

Mahlberg, A 5 (ots) - Eine Reifenpanne an einem Lastwagen hat in den frühen Dienstagmorgenstunden für einen kilometerlangen Stau im Baustellenbereich bei Mahlberg gesorgt. Die gegen 3 liegen gebliebene Zugmaschine war aber nicht alleine für die Geduldsprobe der in Richtung Süden fahrenden Verkehrsteilnehmer verantwortlich. Ein gegen 4 Uhr heranrollender Schwertransport blockierte die beiden verengten Fahrspuren vollends, so dass sich letztlich ein Stau von knapp zehn Kilometer bildete. Nachdem eine angeforderte Abschleppfirma kurz vor 6 Uhr den defekten Pneu gewechselt hatte, konnte der Verkehr wieder fließen. Bis dahin mussten die Fahrzeuge an der Anschlussstelle Lahr ausgeleitet werden.

