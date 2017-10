Kehl (ots) - Eine zersprungene Glasscheibe und keine Hinweise auf die Verursacher sind Stand der Ermittlungen um eine Sachbeschädigung am Tram-Wartehaus in der Straßburger Straße. Ein Anrufer meldete am Montagabend Scherben auf der Straße in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle. Vor Ort bestätigte sich diese Schilderung. Mögliche Zeugen zu den Verursachern werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 078518930 in Verbindung zu setzen. /ma

