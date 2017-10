POL-OG: Kehl - ´Übermut tut selten gut´

Kehl (ots) - Die auffällige Fahrweise einer 18-Jährigen wurde der jungen Frau am Montagabend zum Verhängnis. Die Fahranfängerin war Zeugen gegen 22 Uhr erstmals vor der Stadthalle aufgefallen. Hier hatte sie ihren Volkswagen mit quietschenden Reifen in Richtung der Iringheimer Straße beschleunigt. Im weiteren Verlauf wurde der Golf in Schlangenlinien über die Vogesenallee bis nach Leutesheim gesteuert, wo es einer hinzugerufenen Streifenbesatzung gelang, die gefährliche Fahrt zu beenden. Wie sich herausstellte dürfte über ein Promille zu der übermütigen und riskanten Fahrt geführt haben. Der 18-Jährigen droht neben dem Entzug der Fahrerlaubnis auch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /pb

