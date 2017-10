POL-OG: Offenburg - Nach Zurechtweisung zugeschlagen

Offenburg (ots) - Weil er sich nicht an die gültigen Öffnungszeiten halten wollte, musste ein 86 Jahre alter Mann am Montagmorgen von einer Mitarbeiterin einer sozialen Einrichtung " Am unteren Mühlbach" zurechtgewiesen werden. Trotz des Hinweises auf die gängigen Abläufe wollte der Senior die Räumlichkeiten nicht verlassen. Als er von der Frau mit Nachdruck zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert wurde, versetzte er der Dame zwei Faustschläge gegen Brustkorb und Kopf, so dass diese leichte Verletzungen davontrug. Den 86-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell