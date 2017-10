POL-OG: Baden-Baden - Lastwagen und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots) - Der noch unbekannte Fahrer eines Lastwagens ist vermutlich in den frühen Montagmorgenstunden mit einem Ampelmast an der Kreuzung der Maximilianstraße und der Eckbergstraße zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde die tragende Stahlkonstruktion mitsamt Beleuchtung derart beschädigt, dass nur noch ein Austausch derselben in Frage kommt. Um den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro scherte sich der Fahrer des Lasters nicht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Hinweise. /pb

