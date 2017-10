POL-OG: Achern - Unfall im Parkhaus

Achern (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Autos am späten Montagnachmittag in einem Parkhaus der Rosenstraße sind Schäden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen ´trafen´ sich die beiden Fahrzeuge beim Durchfahren einer engen Kurve in deren Mitte. Verletzt wurde niemand. /pb

