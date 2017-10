POL-OG: Rastatt - Unfallverursacher gesucht

Rastatt (ots) - Am Montag, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:45 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Mercedes-Werkes, zwischen Tor 6 und Tor 7 gelegen, abgestellter silberner 3er BMW vorne links beschädigt. Es entstand hierbei ein Unfallschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Rastatt (07222/7610) zu melden.

