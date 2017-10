POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Durstige Einbrecher

Baden-Baden (ots) - Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich im Verlauf der Sonntagnacht in Neuweier. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 3:17 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Hotel in der Weinstraße, wo sie ohne nennenswerte Beute das Weite suchten. Nur etwa 30 Minuten später wurde ein weiterer Einbruch in ein Restaurant in der Mauerbergstraße festgestellt. Die Täter hebelten hier die Schiebetür zum Wintergarten auf und gelangten so in das Gebäude. Neben Wechselgeld wurde aus dem Gastraum auch eine Flasche Schnaps gestohlen. Möglicherweise stehen mit den beiden Einbrüchen zwei männliche Personen in Verbindung, die jeweils mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet waren. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 990097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl.

