POL-OG: Hügelsheim - Traktor nach Unfall umgekippt

Hügelsheim (ots) - Im Verlauf eines Unfalls am späten Montagvormittag ist auf der L75 ein Traktor mit Anhänger umgekippt und blockierte bis circa 13 Uhr die Fahrbahn. Ursache der Kollision war ein fehlerhaftes Abbiegen eines 71 Jahre alten Ford-Lenkers, der gegen 11.45 Uhr in Richtung Baden-Airport unterwegs war und den Vorrang des entgegenkommenden landwirtschaftlichen Gespanns missachtete. Ein Ausweichmanöver des 66-jährigen Trecker-Fahrers konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sondern führte letztlich dazu, dass der Schlepper umstürzte. Die 61 Jahre alte Beifahrerin im Ford wurde verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf etwa 14.000 Euro. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehr Hügelsheim wurden die auslaufenden Betriebsstoffe auf der Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Der Traktor musste abgeschleppt werden.

