POL-OG: Kehl - In Verkaufscontainer eingebrochen

Kehl (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag und Montagmorgen in den Verkaufscontainer einer Bäckerei in der Königsberger Straße eingedrungen. Mit einem Pflasterstein wurde eine Scheibe eingeworfen und durch die so geschaffene Öffnung das Fenster entriegelt. Beim Einsteigen wurden im Verkaufsraum mehrere Einrichtungsgegenstände umgestoßen. Mit welcher Beute den Dieben die Flucht gelang, ist noch unklar. Über die Spurensicherung der hinzugezogenen Kriminaltechniker erhoffen sich die Beamten des Polizeireviers Kehl den Verdächtigen auf die Spur zu kommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell