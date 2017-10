POL-OG: Achern - Routinekontrolle mit Folgen

Achern (ots) - Bei einer Routinekontrolle an der A5 auf Höhe Achern wurde am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr ein Citroen mit zwei Insassen etwas genauer betrachtet. Der 22-jährige Fahrer des Wagens wies einen Atemalkoholwert von etwa 0,6 Promille auf, ihn erwartet nun unangenehme Post von der Stadt Achern. Sein 23 Jahre alter Beifahrer hatte allerdings noch mehr zu verbergen. Der aus Albanien stammende Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsrecht gesucht und musste die Beamten auf das Revier in Achern begleiten, wo er bis zur Vorführung bei der Ausländerbehörde in einer Gewahrsamseinrichtung untergebracht wurde.

