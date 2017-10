POL-OG: Kehl - Ins Gesicht geschlagen

Kehl (ots) - Möglicherweise haben ausstehende Verbindlichkeiten am späten Sonntagnachmittag zu einem handfesten Streit auf dem Gelände einer Tankstelle geführt. Nach ersten Ermittlungen hatte hier ein 32-Jähriger einen 28-Jährigen und dessen gleichaltrige Begleiterin verprügelt. Der Aggressor betrat am Sonntag gegen 17.30 Uhr den Verkaufraum einer Tankstelle in der Straßburger Straße und schlug seinem Gegner ins Gesicht. Anschließend begab er sich nach draußen, zerrte die Begleiterin des Mannes aus dem Auto und schlug diese ebenfalls, bevor er dann in Begleitung einer Frau mit dem Auto flüchtete. Polizisten des Reviers in Kehl konnten den Mann kurz darauf ausfindig machen und kontrollieren. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

