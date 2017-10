POL-OG: Bühl - Sitzbank umgefahren

Bühl (ots) - Eine beschädigter Zaun und eine zerstörte Sitzbank sind die Folgen eines Unfalles am Sonntagnachmittag. Ein 48 Jahre alter Autofahrer steuerte gegen 15 Uhr eine Parkbucht des Parkplatzes "Oberfeld" an der A 5 bei Bühl an. Hierbei fiel wohl die hydraulische Lenkhilfe aus, woraufhin der Fahrer infolge eines Fahrfehlers erst über den Bordstein fuhr, mit einer Sitzbank kollidierte und dann an einem Zaun zum Stehen kam. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 1500 Euro, der Schaden an Sitzbank und Zaun rund 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

