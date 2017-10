POL-OG: Mahlberg - Auto in Flammen

Mahlberg (ots) - Eine technische Ursache dürfte am Sonntagabend zur Entzündung eines Fiat geführt haben. Nach einem Knall stand der Wagen gegen 21.30 Uhr in der Bromergasse plötzlich in Flammen. Ein Zeuge besorgte sich umgehend einen Feuerlöscher und konnte damit den Brand eindämmen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Mahlberg löschten das Feuer vollends. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

