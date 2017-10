Lahr (ots) - Einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursachte ein noch Unbekannter im Zeitraum zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 10 Uhr. Ein lauter Knall schreckte eine Anwohnerin der Dinglinger Hauptstraße gegen 2.40 Uhr auf und gibt möglicherweise Aufschluss über den genauen Unfallzeitpunkt. Der noch Unbekannte war vermutlich von der Stadtmitte in Richtung Hirschplatz unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen mit dem abgestellten Alfa Romeo kollidierte. Dieser war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Dinglinger Hauptstraße auf Höhe des Hauses Nr. 38 geparkt. Durch die erheblichen Beschädigungen konnten ebenfalls Teile vom Fahrzeug des Unfallverursachers festgestellt werden, woraus geschlossen werden kann, dass es sich bei diesem um ein Fahrzeug der Marke Peugeot handeln dürfte.Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeirevies Lahr unter der Telefonnummer: 07821 3277-0 in Verbindung zu setzen.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell