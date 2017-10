POL-OG: Ettenheim - Unfall mit Sachschaden

Ettenheim (ots) - Eine 33 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag beim Einfahren von der B 3 auf die L 103 mit einem dort herannahenden Peugeot eines 56-Jährigen zusammengestoßen. An den Autos sind Schäden in Höhe von insgesamt etwa 7 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell