POL-OG: Weisenbach - Glück im Unglück

Weisenbach (ots) - Eine 55 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Sonntagnachmittag auf der B 462 zwischen Langenbrand und Weisenbach mit ihrem Opel überschlagen. Nach dem Malheur gelang es der Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin sich unverletzt aus dem Fahrzeugwrack zu befreien. Nach ersten Ermittlungen war die Frau in einer Rechtskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Hierbei prallte der Wagen in eine Böschung und überschlug sich. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr Weisenbach unterstützt.

