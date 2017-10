POL-OG: Lichtenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lichtenau (ots) - Ein noch unbekannter Autofahrer ist am Samstagnachmittag mit einem in der Waldstraße abgestellten schwarzen Honda CRX zusammengestoßen. Um den zwischen 15 Uhr und 17.50 Uhr verursachten Schaden in noch unbekannter Höhe scherte sich der Verursacher nicht. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 um Hinweise.

