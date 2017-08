POL-OG: Lahr - Übersehen

Lahr (ots) - Beim Abbiegen in die Seminarstraße missachtete eine Autofahrerin am Dienstagmittag kurz vor 14 Uhr die Vorfahrt eines Radfahrers. Der 62-jährige Fahrradfahrer war auf der Stefanienstraße unterwegs, als die Pkw-Lenkerin aus der Seminarstraße nach links in die Stefanienstraße abbog und dabei den Radler übersah. Durch die Kollision wurde der 62-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Lahr eingeliefert. Die 91-jährige Autofahrerin muss jetzt mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell