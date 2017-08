POL-OG: Hausach - Unter Drogeneinfluss unterwegs?

Hausach (ots) - Das kontaktscheue Verhalten zweier Leichtkraftradfahrer erklärte sich einer Streifenbesatzung am Dienstagabend im Verlauf einer Kontrolle in der Eichenstraße. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen hatten kurz vor Fahrtantritt mit einiger Wahrscheinlichkeit an einem Joint gezogen. Beide erwartet nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe eine Strafanzeige und Post von der Führerscheinstelle.

