POL-OG: Offenburg - Im Graben gelandet

Offenburg (ots) - Auf dem Wirtschaftsweg zwischen Marienhof und Industriegebiet Elgersweier trafen in der Nacht auf Mittwoch ungewollt zwei Fahrzeuge aufeinander. An einer Kreuzung missachtete ein 54 Jahre alter Dacia-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Honda, der von einem 26-Jährigen gelenkt wurde. Beide Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls in einen neben der Fahrbahn befindlichen Graben abgewiesen und mussten abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme und bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell