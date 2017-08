POL-OG: Rastatt - Aufdringlich gebettelt

Rastatt (ots) - Belästigungen durch Bettler meldete ein Anrufer am Dienstag gegen 11.20 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt in der Rauentaler Straße. Indem sie Fahrzeugtüren öffneten und Kunden im Markt ansprachen, erhofften sich mehrere Bettler an Bargeld zu kommen. Bei der Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten zwei Männer, eine Frau und vier Kinder angetroffen werden. Nach der Personalienfeststellung wurde den rumänischen Bittstellern vom Filialleiter ein schriftliches Hausverbot erteilt.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell