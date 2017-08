POL-OG: Oberharmersbach - 17-Jähriger nach Sturz mit Leichtkraftrad schwer verletzt

Oberharmersbach (ots) - Ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich bei einem Sturz am späten Dienstagabend auf der L 94 schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war kurz nach 23 Uhr mit acht weiteren Bikern zwischen Ober- und Unterharmersbach unterwegs und war in einer Linkskurve vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit gestürzt. Hierbei wurde der 17-Jährige über die Leitplanke in den rund zwei Meter unterhalb der Fahrbahn verlaufenden Harmersbach geschleudert, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Am Zweirad des jungen Mannes dürfte Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro entstanden sein.

/pb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell