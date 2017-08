POL-OG: Kehl - Schüsse auf Bar

Kehl (ots) - Zwei vermummte Männer betraten gegen Mitternacht eine Shisha Bar in der Großherzog-Friedrich-Straße. Auf der Suche nach einem Mann sprachen sie Gäste sowie den Wirt an und fragten nach dem Gesuchten. Da keiner der Befragten den französisch sprechenden Unbekannten weiterhelfen konnte, schob der Betreiber mit Unterstützung von zwei Gästen die Vermummten vor die Tür. Nachdem die Männer die Bar ohne den erhofften Erfolg verlassen hatten, konnten von verschiedenen Zeugen mehrere Schüsse wahrgenommen werden. Die Folge waren größere Löcher in zwei zersplitternden Fensterscheiben der Shisha Bar. Die beiden Verdächtigen flüchteten gemeinsam mit einem vor der Lokalität wartenden Dritten in Richtung Kinzigstraße. Als die Polizei gegen 1.45 Uhr am Mittwochmorgen alarmiert wurde, konnten zunächst keine Verantwortlichen, Gäste und Verdächtigen mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Offenburg sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den drei unbekannten Männern, sowie möglicherweise genutzten Transportmitteln machen können. Telefon: 0781/21-2820.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell